Stappen om te herinneren

We zijn het intussen al gewoon geworden: grote herdenkingen rond de Groote Oorlog, vooral in de Westhoek. Dit jaar staan vooral de talrijke herdenkingen rond Ieper in de kijker. Maar er zijn ook vele kleinere activiteiten, die het journaal niet halen …

Een van die activiteiten was een wel zeer speciaal weekend, begin november. Door middel van een mars heeft een internationaal team militairen de gevechten van 1917 rond Passendale herdacht. Mark Hastings, een voormalig Brits militair en nu brandweerman in Londen, werkte de voorbije jaren koortsachtig aan de voorbereiding ervan. Zijn grootvader was immers een van de vele Britse militairen die in Passendale vochten.

Ongeveer zestig deelnemers uit acht landen kwamen op zondag 4 november samen op de markt van Poperinge. Onder hen ook enkele Belgische militairen, onder de leiding van majoor Marilyne Mingou. Zij leidt al jaren het Belgian-German Friendship Team, een internationale groep van militairen die aan talrijke marsen deelneemt.

Na een korte verwelkoming door het stadsbestuur marcheerden ze richting Ieper, waar veertien doedelzakspelers hen opwachtten. Met een politie-escorte gingen ze dan richting Flanders Fields Museum, waar het stadsbestuur hen ontving.

Na een korte pauze ging de mars verder. Een beklijvend moment was toen de groep door de Menenpoort richting Zonnebeke stapte, om daar in de late namiddag aan te komen.

De volgende dag marcheerden ze onder een stralende zon verder naar Passendale. Daar vond aan het Canadese monument een kleine ceremonie plaats. De dag eindigde op Tyne Cot, de begraafplaats van het Britse gemenebest.