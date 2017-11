Nieuwe topsporters bij Defensie

Dit jaar verwelkomt Defensie vier nieuwe, jonge topsporters. Drie van hen zijn intussen aan hun militaire initiatiefase begonnen.

In oktober begonnen Xander Vercammen en Laura Roebben al aan hun opleiding in Leopoldsburg. Sinds 6 november kregen zij het gezelschap van Ben Adriaensen. Na tien weken militaire opleiding kunnen zij met de steun van Defensie hun sportcarrière verder uitbouwen.

Voor Xander Vercammen is dat skicross. Die vrij jonge maar spectaculaire tak van het skiën is in België nog weinig bekend, maar wint in de traditionele skilanden snel aan populariteit.

Laura Roebben zal onze kleuren verdedigen in het taekwondo. Zij is de eerste topsporter bij Defensie in die sport.

Ben Adriaensen wil op hoog niveau resultaten halen in het recurve-boogschieten.

Eind november start ook nog judoka Loïs Petit in Aarlen aan haar militaire opleiding.

Alle vier presteren ze nu al op hoog niveau. De resultaten die ze tot nu toe kunnen voorleggen zijn belangrijk om zich bij Defensie op hun sport te mogen toeleggen. Om hun statuut te behouden zullen ze moeten blijven presteren. De verwachtingen zijn hoog, maar de ambities van de jonge rekruten zijn minstens even hoog.