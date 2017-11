Nieuw vluchtcontrolecentrum in Bevekom

Op de luchtmachtbasis van Bevekom verrijst sinds 7 november een nieuw gebouw. Tegen eind 2018 zal het Control & Reporting Center (CRC) hier een nieuwe thuis vinden.

"Eindelijk is het zover", sprak minister van Defensie Steven Vandeput in zijn welkomstwoord. "De uitvoering van de plannen voor dit nieuwe gebouw voor het CRC heeft lang op zich laten wachten. Tussen droom en daad stonden opnieuw beperkte budgetten, wetten en praktische bezwaren. Dat is nu allemaal uitgeklaard."

Na een korte voorstelling van het project voor het vluchtcontrolecentrum legde de minister de officiële eerste steen van het nieuwe gebouw. Hij deed dat samen met generaal-majoor vlieger Frederik Vansina, commandant van de Luchtcomponent, kolonel vlieger Danny Vandenberk, commandant van de 1 Wing, en luitenant-kolonel Ralph Briers, commandant van het CRC.

Het CRC bevindt zich sinds 1955 in een bunker in de Luikse gemeente Glons. Van daaruit houden de operatoren luchtruimbewaking en luchtruimbeveiliging 24 uur per dag en 7 dagen per week alle bewegingen boven ons land en Luxemburg in de gaten.

De werken zouden eindigen in november 2018. Dan kan het CRC verhuizen en begin 2019 zou het in Bevekom op volle sterkte moeten kunnen werken.

"Maar zelfs het meest moderne gebouw of technologie is weinig waard als het niet in handen is van gespecialiseerd personeel", sloot de minister af. "De mannen en vrouwen van het CRC staan 24 uur per dag klaar om hun werk te doen. Zij hebben geen job, maar een missie: onze veiligheid."