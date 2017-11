MCG in Afghanistan: een geoliede machine

Op de luchthaven van de basis in Mazar-e-Sharif, in het noorden van Afghanistan, verzorgen Belgische militairen van de Movement Control Group zowat alle taken die er op een luchthaven te doen zijn.

De vliegtuigen onthalen die op de luchthaven aankomen, ze uitladen, bijtanken, inladen, weer wegsturen en alle papierwerk dat daarbij komt kijken. Dat is het werk van de Combined Air Terminal Operations, kortweg CATO. Die dienst verzorgen de mensen van de Belgische Movement Control Group (MCG). Op de luchthaven van Zaventem voeren zij grotendeels gelijkaardige taken uit, dus ze zijn goed voorbereid op hun opdracht in Afghanistan.

Op de luchthaven van Mazar-e-Sharif is werken in een internationale omgeving de grootste uitdaging. Hier werkt 'Chuck' onder Duits bevel samen met een team Kenianen. Voor hem zit de opdracht er bijna op; hij is volop bezig zijn opvolger in te werken. "De focus van de Belgische opdracht verschuift binnenkort, maar ons werk hier op de CATO blijven we nog zeker een tijdje uitoefenen", vertelt hij.