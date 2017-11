Laatste ontmijners en ontsmetters in Afghanistan

In Mazar-e-Sharif, in het noorden van Afghanistan, werken nog steeds Belgische ontmijners en ontsmettingsspecialisten voor de opdracht Resolute Support. Eind dit jaar trekt Defensie beide specialiteiten definitief terug uit die operatie.

De CBRN-compagnie van het 4 Bataljon Genie uit Amay is gespecialiseerd in het reageren op chemische, biologische, radiologische en nucleaire (CBRN) bedreigingen. In het kader van de NAVO-missie Resolute Support voeren zij nog tot midden december hun taken in en rond het kamp Marmal, bij Mazar-e-Sharif.

Hun belangrijkste taak is het desinfecteren van het materiaal dat teruggaat naar Europa. Daarmee proberen ze de verspreiding te vermijden van mond-en-klauwzeer, nog heel courant in Afghanistan. Ze zijn ook in staat om het kamp tegen gevaarlijke stoffen te verdedigen, door mogelijk besmette mensen of voertuigen te ontsmetten voor ze binnenkomen.

Ook de ontmijners van de explosievenopruimingsdienst voeren controles uit aan de ingang. Zij onderzoeken in de eerste plaats voertuigen om eventuele explosieven te onderscheppen. Regelmatig brengen ze hun explosieve vondsten, samen met oude munitie uit vroegere conflicten, een eind buiten het kamp tot ontploffing.

Midden december 2017 trekt ons land dus die twee specialiteiten terug uit Afghanistan. Andere partnerlanden zullen hun taken overnemen.