Iron Wolf II: Belgen leveren onontbeerlijke steun in Litouwen

De NAVO heeft in Oost-Europa meerdere gevechtsgroepen ingezet, nadat de Baltische landen en Polen zich door Rusland bedreigd voelden. Defensie draagt bij aan die collectieve inspanning door in Litouwen de logistiek van de strijdkrachten op zich te nemen.

De NAVO-gevechtsgroep in Litouwen bestaat uit een Litouws bataljon en een internationaal bataljon met Duitse, Noorse en Nederlandse gevechtseenheden.

Om hen logistiek te ondersteunen, is ook een internationale compagnie aanwezig onder de naam Combat Service Support (CSS). België heeft daar het bevel over en levert sinds september een detachement van het 4 Bataljon Logistiek.

Eind oktober begint de oefening Iron Wolf II. Voor de start moet echter al het materieel en personeel naar het oefenterrein, op 150 km van het kamp.

Die ontplooiing is een taak voor de compagnie CSS, onder het bevel van kapitein Matthieu: "De gevechtsgroep telt eenheden uit vijf NAVO-landen en in onze compagnie zijn die alle vijf aanwezig."

België zet niet alleen personeel in. De bataljons krijgen ook steun van tankopleggers. "België biedt een aanzienlijke meerwaarde met zijn zware tankopleggers", gaat de kapitein verder. "Die hebben ze ongeveer vijftien jaar geleden aangekocht. Hier in Litouwen telt de gevechtsgroep enorm veel rupsvoertuigen, die niet over de weg mogen rijden. Onze zware vrachtwagens worden daarom sterk bevraagd."

Gedurende enkele dagen hebben lange colonnes legervoertuigen de wegen van Litouwen doorkruist. Nu die balletten voorbij zijn, kan het tactische deel van de oefening Iron Wolf II van start gaan.