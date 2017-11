De jacht is open

De mijnenjager M924 Primula heeft met een ontmijningseskader van de NAVO deelgenomen aan de operatie Benevolent Depolluting. Die verliep van 20 oktober tot 7 november in de Noordzee en het Kanaal, ter hoogte van de Franse kust.

In de omgeving van Ouistreham, tijdens D-day het ontschepingsstrand voor operatie Overlord, voerde de mijnenjager Primula lokalisatie- en identificatieopdrachten uit naar historische explosieven. De bemanning neutraliseerde uiteindelijk twee bommen uit de Tweede Wereldoorlog, waaronder één met bijna 700 kg springstof.

Dit soort opdrachten keert regelmatig terug in het Kanaal en op de Baltische en de Noordzee. Telkens zoeken de schepen gezamenlijk intensief naar historische munitie: bommen, obussen of dieptebommen uit de beide wereldoorlogen.

De Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1) is een permanent gevormde, internationale ontmijningsvloot. Momenteel telt ze vijf schepen: het Letse admiraalschip A53 Virsaitis en vier mijnenjagers: de Duitse M1062 Sulzbach-Rosenbach, de Noorse M352 Rauma, de Nederlandse M857 Makkum en de Belgische M924 Primula.

Het eskader valt onder het operationele commando van het maritiem NAVO-hoofdkwartier (MARCOM) in Northwood, in het Verenigd Koninkrijk. Elk jaar voert het een intensief en gevarieerd operatieprogramma uit, overal in de Europese wateren: van boven Noorwegen tot in de Middellandse Zee en van de Ierse Zee tot het oosten van de Baltische Zee.

Sinds ruim 44 jaar demonstreert de SNMCMG1 zijn bekwaamheid als hoofdrolspeler in de ontmijningsmacht van de NAVO. Het internationale eskader van mijnenjagers en -vegers staat overal bekend als de best getrainde en best uitgeruste mijnenbestrijdingseenheid ter wereld. Door de aard van de job moeten zowel de schepen als hun bemanningen steeds paraat zijn om onmiddellijk een opdracht uit te voeren.

Sinds zijn oprichting heeft de SNMCMG1 elk jaar deelgenomen aan ongeveer tien oefeningen van de NAVO en haar lidstaten, waaronder Northern Coast, Joint Warrior en Beneficial Archer.

De Primula wordt op 14 november opnieuw in zijn thuishaven Zeebrugge verwacht.