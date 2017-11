Canadezen en Belgen herdenken Passendale

Exact honderd jaar nadat Canadese militairen de ruïnes van Passendale heroverden, hebben Canadezen en Belgen op 10 november die bloedige veldslag herdacht.

Divisieadmiraal Robberecht, commandant van de Marinecomponent, had op woensdagavond 8 november al deelgenomen aan een speciale Last Post-plechtigheid onder de Menenpoort in Ieper. Daar voerden enkele inheemse Canadezen onder meer rituele dansen uit. Dit was het startsein voor vier dagen herdenkingen in de Westhoek.

In de ochtend van 10 november nam een eredetachement van het Bataljon Carabiniers Prins Boudewijn - Grenadiers deel aan een plechtigheid op de begraafplaats Tyne Cot. 's Avonds voegden ze zich bij een detachement van het Competentiecentrum Steunmaterieel en -producten (CCMP) voor een plechtigheid aan het Canada Memorial nabij Crest Farm. Van daaruit hielden ze met alle deelnemers een optocht met brandende fakkels tot aan de kerk van Passendale. Zo lieten ze symbolisch licht schijnen op de laatste honderden meters die de soldaten een eeuw geleden al vechtend aflegden.

Defensieminister Steven Vandeput belichtte tijdens zijn toespraak op de markt van Passendale de samenwerking tussen Canada en België, onder meer op militair vlak tijdens buitenlandse operaties. De commandant van het Provinciecommando West-Vlaanderen bracht een uittreksel van het gedicht For the fallen van Laurence Binyon, waarmee de belofte om te herdenken wordt uitgesproken.

Nadien streek een detachement van het CCMP uit Ieper de Canadese vlag. Het is immers hun kazerne die het grote Canadese detachement tijdelijk als uitvalsbasis mocht gebruiken. Na de plechtige overhandiging van de vlag aan de Canadese ambassadeur Nicoloff weerklonken tot slot de hymnen.

Canadese en Belgische militairen verbroederden dan nog even bij een chocolademelk om op te warmen in de ijskoude novembernacht. Hiermee kwam een einde aan een halfjaar eeuwherdenking van de Derde slag om Ieper.