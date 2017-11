Belgisch logistiek beheer in Litouwen

Veel doen met weinig. Dat schetst perfect de realisaties van het Belgische detachement van het 4 Bataljon Logistiek in Litouwen. Daar werken ze voor de internationale gevechtsgroep van de NAVO-opdracht enhanced Forward Presence (eFP).

Vijf landen dragen bij aan de gevechtsgroep die de NAVO heeft uitgestuurd. Zo wil ze haar aanwezigheid bevestigen in de Baltische landen, die zich door Rusland bedreigd voelen. Voor die opdracht vormt het bureau Movement & Transport een onmisbaar onderdeel. Zij zetten personeel en middelen uit de vijf deelnemende landen in om de andere te ondersteunen.

Het Belgische detachement van een vijftigtal militairen levert logistieke steun binnen de compagnie Combat Service Support (gevechtssteundiensten) en voert er ook het bevel over.

De dienst is dus een soort kruispunt waarlangs alle landen hun materieel en bewegingen op elkaar afstemmen. Elk land heeft zijn eigen methodes, eigen taal en eigen noden. Dat allemaal sereen en professioneel beheren, is een opdracht die de Belgische militairen op het lijf is geschreven.