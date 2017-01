"Zwaar weer voor Legermuseum" blijkt storm in glas water

Nadat het Legermuseum op 11 januari uitzonderlijk een dag sloot, verschenen er in de pers een aantal onheilsberichten. Een storm in een glas water, bevestigt directeur Pochet.

"Het Legermuseum heeft niet meer problemen dan enig ander bedrijf of instituut", licht luitenant-generaal op rust Oger Pochet toe, de huidige directeur ad interim van het Legermuseum.

"Alle functies zijn ingevuld. Het probleem van vorige week kwam er omdat er een zaalwachter onverwacht ziek was. Omdat die hier instaan voor de beveiliging van een van de grootste wapencollecties in België, kunnen we die niet zomaar vervangen. De enige andere plek van waar ik gekwalificeerde vervangers had kunnen oproepen, zijn de Bastogne Barracks. Daar was toen echter geen tijd meer voor. Omdat ik op die manier de veiligheid van onze bezoekers, het personeel en de collectie niet meer kon waarborgen, heb ik besloten het museum uitzonderlijk een dag te sluiten."

Het bestaan of de werking van het Legermuseum is dus niet in gevaar. Wel wordt als alles goed gaat op 1 april het War Heritage Institute opgericht. Die overkoepelende instantie zal het militair-historisch patrimonium, de collecties en de historische domeinen meer centraal beheren. De afzonderlijke instellingen blijven bestaan, met een grote mate van vrijheid om bijvoorbeeld tentoonstellingen te organiseren.

Heel belangrijk bij de uitbating wordt de privaat-publieke samenwerking. Ook daar zal outsourcing een centraal begrip in het beleid worden. Concreet betekent dit dat het patrimonium federaal eigendom blijft, zonder kosten voor Defensie.

Er komt geen officiële plechtigheid voor de oprichting van het nieuwe instituut. De eerste officiële activiteit onder auspiciën van het WHI wordt een expo over de mislukte raid op het Franse Dieppe in 1942.