Winterkamp op zee

De leerlingen van de Koninklijke Militaire School houden hun winterkampen. Voor de toekomstige officieren van de Marine betekent dat een verblijf van twee weken op zee.

De ENS (École Nautique/Nautische School) verwelkomt tweemaal per jaar de studenten van de KMS. De eerstejaars krijgen een initiatie aan boord van de Zenobe Gramme. Vanaf dan brengt de ENS hen steeds meer in contact met hun toekomstige werkplatform, meestal een mijnenjager. Zo doen de leerlingen meerdere malen per jaar ervaring op zee op. Een tiental vijfdejaars studenten verbleven deze wintercampagne aan boord van de mijnenjager Lobelia. Behalve de Lobelia heeft ook het patrouilleschip Castor een aantal leerlingen aan boord.

Deze campagnes zijn er vooral op gericht de toekomstige dekofficieren te laten wennen aan een leven aan boord van een schip. “Vooral flexibiliteit is heel belangrijk,” legt Rosiane Komi, Vaandrig-ter-zee tweede klasse, uit. “Verder moeten we tijdens het navigeren kunnen samenwerken. We moeten onze ploeg echt managen: zeggen wie wat moet doen, en werk geven aan wie niets te doen heeft. Wij moeten ons team aansturen om goed te kunnen navigeren in alle wateren.”

Voor de komende campagne zal de samenwerking met onze noorderburen ten slotte nog verdiept worden door deelname van enkele studenten van het Koninklijk Instituut voor de Marine.