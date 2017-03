Tweede BeGeo-beurs

Na het grote succes van vorig jaar organiseerde het Nationaal Geografisch Instituut (NGI) samen met technologiefederatie Agoria voor het tweede jaar op rij de beurs BeGeo. Dat gebeurde op 16 maart in Thurn en Taxis in Brussel.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon opende dit jaar de beurs. Op meer dan veertig standen stonden een honderdtal sprekers de bezoekers te woord. Administrateur-generaal Ingrid Vanden Berghe licht toe: “Je kan hier bijvoorbeeld horen waar we mee bezig zijn op het NGI of over het gebruik van drones. We openen vandaag ook een nieuw webportaal waar alle geogegevens van de federale overheid toegankelijk worden, studenten presenteren hun eindwerk, enzovoort.”

De standhouders komen uit heel diverse domeinen. Er komen dan ook verschillende thema's aan bod op BeGeo: Europese ontwikkelingen, presentaties van universiteiten en hogescholen, toegankelijkheid van geo-data, geo-marketing, cartografie, vegetatiemonitoring, transport geography, smart cities, incident and crisis management, open source en een specifiek landmeterprogramma. Dit jaar was er bovendien bijzonder veel aandacht voor het thema veiligheid: goede en up-to-date geo-informatie is essentieel voor onze veiligheid en het optimaal functioneren van de veiligheidsdiensten.

Frank De Winne, astronaut en de eerste niet-Amerikaanse en niet-Russische commandant van het internationale ruimtestation ISS, sloot de beurs af. Hij heeft een duidelijk beeld van zijn rol als ambassadeur: “Het is belangrijk dat mensen als ik jonge mensen enthousiast maken om voor die richtingen te kiezen. Om wetenschap, engineering of technologie te gaan studeren en bij te dragen aan de toekomst van België en van Europa.”