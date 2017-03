Twee NAVO-vloten uitzonderlijk in één haven

Van 6 tot 14 maart waren zowel de Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1), met het Belgische fregat Louise-Marie, als de Standing NATO Mine Counter Measures Group 1 (SNMCMG1) te gast bij het opleidingscentrum Flag Officer Sea Training (FOST) in Plymouth, Groot-Brittannië. FOST is de eenheid van de Britse Royal Navy die Britse en andere NAVO-schepen test op hun operationele inzetbaarheid.

Gedurende een week zal het SNMG1 als vijand fungeren voor de schepen die officieel getest worden voor hun inzetbaarheid op zee. Voor de Noorse vlootcommandant, commodore Sandquist, is dit een ideale kans om nog beter elkaars procedures te verfijnen,van vitaal belang voor de operationele samenwerking tussen de marines van de NAVO en haar partners.

De vloot SNMG1 bestaat uit het vlaggenschip Roald Amundsen, het Belgische fregat Louise-Marie, de Duitse tanker Spessart en het Spaanse fregat Reina Sofia.

De vloot SNMCMG1 bestaat uit het Estse vlaggenschip Wambola, de Britse mijnenjager Ramsey, de Nederlandse mijnenjager Schiedam en de Noorse mijnenjager Hinnøy. Ook de Belgische mijnenjager Narcis is in de mijnenjachtvloot ingezet, maar verblijft even in Zeebrugge voor een technisch onderhoud.