Special forces voor de Belgische kust

Deze week scheepte een team van de Belgische special forces in op het kustpatrouilleschip P902 Pollux voor diverse infiltratieoefeningen bij nacht voor de Belgische kust. Normaal gezien opereren ze altijd in de schaduw, uit noodzaak voor zichzelf en hun families, maar ook voor de delicate operaties die ze vaak moeten uitvoeren.

Vanop de P902 Pollux als moederschip verkenden de special forces met de infraroodcamera aan boord de kuststrook op eventuele vijanden die de infiltratie in het gedrang konden brengen. Eens de kust veilig, ontscheepte het operatieteam op ongeveer twee kilometer voor de kust vanuit een RHIB (rigid-hull inflatable boat) om zo geluidloos mogelijk te landen op het strand van De Haan. Nadat het team foto's had genomen en informatie had ingewonnen, werd het uit de duinen geëvacueerd. De rest van de operatie bleef geheim gezien de huidige situatie.

Het gebruik van marineschepen voor infiltraties of waarnemingsopdrachten werd al tijdens de Tweede Wereldoorlog uitvoerig gebruikt tijdens zogenaamde combined operations. Toen lag de nadruk eerder op verkennen en landingen in vijandelijk gebied voorbereiden. Denk maar aan operatie Jubilee of de raid op Dieppe, waarbij de stichter van de marine, luitenant-ter-zee Victor Billet, het leven liet.

Het takenpakket van de Special Forces Group is zeer gevarieerd. Gezien de huidige globalisering van het geweld opereren zij meestal in de schemerzone tussen diplomatie en conflict. Ze richten zich meer op militaire assistentie en kunnen zowel fungeren als instructeurs, als om gecamoufleerd inlichtingen te verzamelen achter de vijandelijke linies. Ze kunnen echter evengoed in pak en das in steden opereren of de Belgische ambassades ondersteunen in risicogebieden.

Het grootste gevecht dat de special forces op dit moment voeren, is dan ook het aanwerven van nieuwe rekruten. Mensen die bij de special forces willen, moeten bijzonder diplomatisch ingesteld zijn. Elk gevecht dat ze kunnen vermijden, is voor hen immers winst. Daarvoor is de juiste culturele intelligentie en talenkennis nodig. Bovendien is het leven van een lid van de speciale eenheid niet bepaald evenwichtig. Ze weten nooit wanneer ze op missie vertrekken, laat staan wanneer ze terugkeren.