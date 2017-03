Op woensdag 1 maart heeft de Marinecomponent twee van zijn schepen voor het publiek opengesteld. Aan de Rigakaai in Gent lagen de mijnenjager Primula en het patrouilleschip Pollux aangemeerd voor het rekruteringsevenement Sail to your dream.

Sail to your dream is voor de marine een van de belangrijkste rekruteringsevenementen van het jaar. Om daarvoor publiek aan te trekken, zijn ze erg actief op sociale media. Die aanpak blijkt te werken, zo blijkt uit reacties van de aanwezige jongeren.

Tijdens een begeleide rondgang in de tent met informatiestands en nadien op de schepen, maken de potentiële kandidaten kennis met alle mogelijke beroepen bij de marine: van dekofficier over kok tot verpleegster aan boord, duikers, technici en wapendeskundigen, … Alle bemanningsleden zijn beschikbaar om eventuele vragen te beantwoorden, licht fregatkapitein Peter Ramboer toe: “We leggen het accent op het menselijke verhaal achter het beroep: hoe zijn zij bij Defensie gekomen? Hoe ervaren ze de periodes op zee? Wat betekent dat voor hun sociale leven thuis?”

“Behalve Sail to your dream organiseert de marine elke maand een speciale infodag in het Informatiecentrum in Zeebrugge. Op de marinebasis krijgen mogelijke kandidaten een rondleiding aan wal. Doorheen het jaar zijn er ook enkele vaardagen voor mensen die werkelijk interesse hebben voor een job op zee. We maken met hen een rondvaart zodat ze alles in het echt kunnen beleven”, sluit Ramboer af.