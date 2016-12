Prontex: transmissie-eenheden trainen samen

Detachementen van de 4, 6 en 10 Groep Communicatie- en Informatiesystemen (CIS) hebben van 5 tot 15 december de tweejaarlijkse oefening Prontex gehouden. Na een korte voorbereidingsfase in de buurt van Bertrix begon in en rond Flawinne de echte oefening.

De drie CIS-eenheden van Defensie ondersteunen meestal de oefeningen of operaties van andere eenheden. “Prontex is echter een zuivere CIS-aangelegenheid”, vertelt luitenant-kolonel Pierre Ciparisse, de commandant van de 4 Groep CIS. “Hier ontplooien we onze middelen en testen we nieuwe configuraties. Om de operatoren te testen, confronteren we hen met incidenten.Zo trainen we hen om te reageren op elke mogelijke panne.”

Op aansturen van de centrale commandopost moesten de teams op enkele uitgekozen plaatsen hun communicatiemateriaal ontplooien. Tijdens de hele oefening werden de teams geëvalueerd en klaargestoomd om op operatie te vertrekken.

Samenwerken is essentieel, ook om deze grote oefening te organiseren en te evalueren. “We trainen met alle groepen samen om van elkaar te leren, een soort kruisbestuiving”, vertelt adjudant-majoor Chris Thijssen van de 10 Groep CIS. “Dat omvat ook veiligheid, procedures, enzovoort. We hebben er de laatste tijd heel veel jonge mensen bijgekregen. Deze oefening helpt hen erg goed om zich in de ploegen in te werken, het versterkt de groepsgeest. Dat zorgt ervoor dat de mensen hun werk later op het terrein ook goed zullen uitvoeren.”