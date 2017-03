Proefdroppings in Yuma

Materiaal droppen vanop grote hoogte is geen sinecure. Systemen bedenken om materiaal in te pakken zodat het de grondtroepen heelhuids bereikt, is dan ook een cruciale taak van het Trainingscentrum voor Parachutisten. De mensen van de afdeling Testboard - Air Delivery profiteren van de oefening Belgian Beast in Arizona om een nieuw droppingsysteem te testen.

"Wij zoeken de beste manier om materiaal in te pakken om op grote hoogte te droppen", verduidelijkt Peter, die deel uitmaakt van de afdeling Testboard - Air Delivery. Bij het Trainingscentrum voor Parachutisten staan zij in voor het ontwikkelen, testen en schrijven van handleidingen van nieuwe systemen voor luchtbevoorrading (air delivery), vrije val en automatische opening.

"Als dat klaar is, beginnen we de pakketten te parachuteren. Als we acht goede droppings hebben, is het systeem gecertifieerd en geven we alles door aan het peloton Luchtbevoorrading. Zij zijn verantwoordelijk voor het inpakken en klaarmaken van materiaal voor droppings."

Het systeem, afgekort HAADS (High Altitude Air Delivery System), bestaat enkel uit een pakket materiaal en een parachute. "Het droppen is volledig afhankelijk van de hoogtewinden", legt Peter uit. "Rekening houdend met de winden op verschillende hoogtes, berekenen we het punt waarop het HAADS het vliegtuig moet verlaten en waar het zal landen. We proberen tot op 300 meter juist te zitten, maar dat is nog niet gelukt. De precisie moeten we dus nog bijsturen. Het pakket komt wel heelhuids op de grond terecht, dus het systeem op zich werkt goed."

Als het HAADS-systeem tijdens de oefening Belgian Beast niet gecertifieerd raakt, is er in april nog een testperiode in Portugal gepland.