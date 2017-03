Precisiebombardement in de VS

Tijdens de oefening Belgian Beast springen in Yuma aan de lopende band parachutisten uit een C-130. Tweehonderd kilometer oostwaarts sturen gronddoelbegeleiders Amerikaanse vliegtuigen aan om precisiebombardementen uit te voeren.

Die gronddoelbegeleiders staan in het militaire jargon bekend als joint terminal attack controller of JTAC. "Wij sturen vliegtuigen aan om bombardementen uit te voeren ten voordele van bevriende troepen", legt Screw uit. Hijzelf is ook JTAC en staat momenteel op een heuvelflank in het trainingsgebied van de Amerikaanse luchtmacht in Gila Bend. Van hieruit heeft hij een zicht van 230 graden over een dorre vlakte omgeven door bergen. Lukraak verspreid staan enkele eenzame containers die dienst doen als doelwit.

"De JTAC duidt het doel aan, kiest de munitie afhankelijk van het doel en communiceert met de piloot om met een minimum aan geweld het doel uit te schakelen", verduidelijkt Screw.

"In België is het eigenlijk onmogelijk om dit soort oefeningen te doen, door het gebrek aan vliegtuigen of slecht weer", gaat Screw verder. "Daarom komen we naar hier. Door het warme klimaat en de beschikbaarheid van verschillende types Amerikaanse vliegtuigen kunnen we hier gemakkelijker onze kwalificaties behalen."

Vanaf 25 februari draaien de JTAC's mee in de oefenscenario's van de Belgische special forces en pathfinders.