Op verkenning in de school voor onderofficieren

Enkele weken voor de opencampusdag van 12 maart heeft de Koninklijke School voor Onderofficieren in Sint-Truiden op woensdag 22 februari haar deuren al op een kiertje gezet. Een 130-tal kandidaat-onderofficieren leerden alvast hun toekomstige tweede thuis kennen.

Op de tafel voor de toekomstige kandidaat-onderofficieren liggen een schietbril, een tent in camouflagekleuren en zwarte stevige handschoenen. Het is maar een fractie van het materiaal dat ze zullen krijgen wanneer ze Defensie als kandidaat binnenstappen. Ook de logementsblokken met hun perfect opgedekte bedden en uitgelijnde kasten moeten de jongeren een idee geven van hun toekomstige opleiding.

Manon, die de studies sportwetenschappen volgt, stelt onderweg een aantal gerichte vragen. "Ik ben blij dat ik op elke vraag een eerlijk antwoord krijg", zegt ze. "Ik heb nu al een veel beter beeld van de opleiding dan enkele uren geleden."

De kandidaten bezoeken ook de sporthal, fitnessruimte en atletiekpiste. Hier zullen ze tijdens hun opleiding menig uur doorbrengen om hun conditie te verbeteren. Uiteraard is het voor de jongeren vooral interessant om de militairen in opleiding te spreken. Tijdens een zogenaamde speeddate spreken de leerling-onderofficieren vrijuit over hun persoonlijke ervaringen en het leven op de campus. Zo vertelt kandidaat-onderofficier Elke over haar ervaringen in het peloton en de omgang met het kader.

Dan volgt nog de ultieme actie voor de jongeren: schieten. Uiteraard niet met echte munitie. In een schietsimulator ondervinden de jongeren alvast zelf hoe de mikhouding en ademhaling de kogelimpact beïnvloeden.

"Ik ben erg blij dat ik me voor de verkenning heb ingeschreven en zo een blik achter de schermen heb kunnen werpen", vertelt de 22-jarige Freya Provyn Dave. "Ik heb nu een duidelijker idee van de opleiding, Defensie in het algemeen en mijn toekomst."

Wil je zelf ook de campus Saffraanberg verkennen? Dat kan tijdens de Open Campus Day op 12 maart 2017.