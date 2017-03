Onze inzet gaat verder

De hoofdopdracht van Defensie is bijdragen aan militaire operaties van onder andere de NAVO, de Europese Unie of de Verenigde Naties. Een beeldoverzicht van de actuele operaties.

Door de aanwezigheid in het buitenland verzekert Defensie indirect ook de veiligheid in eigen land. Sinds die binnenlandse veiligheid bedreigd wordt, staan onze mannen en vrouwen ook in eigen land paraat. Ook in 2017 zullen zij uw veiligheid helpen verzekeren, waar ook ter wereld.