Nieuwe installatie voor toxische munitie

Minister van Defensie Steven Vandeput heeft op 19 april de nieuwe statische detonatiekamer ingehuldigd van de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) in Poelkapelle. Door een accidentele ontploffing in 2012 was de vroegere ontmantelingsfabriek voor oorlogstuigen met vloeibare chemische inhoud onbruikbaar geworden. Een vervanginstallatie drong zich dus op.

Door de nalatenschap van de Eerste Wereldoorlog liggen in de Westhoek nog altijd zeer veel niet-ontplofte projectielen. Jaarlijks wordt er nog steeds tussen 150 en 200 ton munitie opgehaald. Een deel daarvan is gevuld met chemisch oorlogsgas.

"België heeft een specifiek probleem maar we beschikken nu over een op maat gemaakte installatie, gebouwd door de Zweedse firma Dynasafe", legt adjudant-chef Michel Ombelets uit, materiaalbeheerder bij de Algemene Directie Material Resources (DG MR) van Defensie.

Bij de oude installatie werden de chemische vloeistoffen met de hand in vaten uitgegoten. Dat hield grote risico's in. Bij de nieuwe installatie bedienen operatoren alles vanop afstand en zijn mens, materieel en milieu veel beter beschermd.

De munitie komt via een lift in een statische detonatiekamer. Die wordt elektrisch verhit tot 550 à 600 graden Celsius. De munitie detoneert en de vrijgekomen gassen verbranden gedeeltelijk. Het overblijvende gas gaat door het Off Gas Treatment-systeem en een reeks filtersystemen. Op het einde van het proces komt er lucht uit de schouw die voldoet aan de milieunormen.

Exclusief voor DOVO

De Westhoek zit vol met blindgangers of EOD-munitie (explosive ordnance disposal) die tijdens de oorlog werd afgevuurd, maar niet ontplofte. Die ophalen is een exclusieve taak voor DOVO en ze manipuleren kan alleen door ervaren personeel. De DOVO-ontmijners kunnen perfect inschatten wat het gevaar is bij transport of manipulatie. "Er zijn elders ter wereld zeker ook burgerfirma's die munitie vernietigen," zegt Ombelets, "maar dan gaat het meestal over voorraden van conventionele munitie die nooit gebruikt werd, en meestal zonder ontsteking."