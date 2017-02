Narcis op mijnenjacht met NAVO-vloot

Een scheepshoorn schalt op maandagmorgen 13 februari door de haven van Gent. De mijnenjager Narcis vertrekt naar de Franse Kanaalkust. Daar zal het schip met het NAVO-mijnenbestrijdingseskader mijnen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog opruimen.

De Narcis is vertrokken om deel uit te maken van de Standing NATO Mine Counter Measures Group 1 (SNMCMG1) samen met een schip uit Nederland, Estland, Noorwegen en Groot-Brittannië. De twee volgende weken zullen ze voor de kust van Frankrijk mijnen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog opsporen, identificeren en onschadelijk maken, als onderdeel van de operatie Historical Ordnance Disposal (HOD).

Een mijn onschadelijk maken gebeurt niet zomaar. Er gaat veel voorbereiding en denkwerk aan vooraf. "Met een sonar zoeken we de zeebodem af naar explosieven", vertelt commandant Vangaever. "Als we er een gevonden en geïdentificeerd hebben, sturen we onze duikers erheen. Die plaatsen een lading springstof op de mijn. Maar we kunnen ook een duiktoestel (Seafox) met explosieven erop afsturen."

De commandant van de Narcis hoopt op die manier een tiental mijnen onschadelijk te maken. Het is cruciaal dat de Kanaalzone verder onderzocht wordt naar bommen, obussen en mijnen gezien het gevaar voor de scheepvaart.

De operatie HOD duurt tot 23 februari. Nadien zal de NAVO de vloot voor andere operaties inzetten.