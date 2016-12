Muziekkapellen hebben nieuwe commandant

Majoor van het vliegwezen Kurt Maertens is de nieuwe commandant van de muziekkapellen van Defensie. Hij heeft die taak op dinsdag 13 december overgenomen van majoor Tom Goyvaerts. Dat gebeurde tijdens een plechtigheid in het kwartier Commandant de Hemptinne in Heverlee.

Bij de muziekkapellen van Defensie staat muziek uiteraard centraal, en dat was niet anders tijdens de plechtige bevelsoverdracht. "We willen deze gelegenheid uiteraard aangrijpen om onze drie muziekkapellen, elk met hun eigen tradities, muziekstijlen en specifieke samenstelling, nog eens naar voor te brengen", zei majoor Tom Goyvaerts tijdens zijn toespraak. "U mag dan ook een plechtigheid verwachten doorspekt met kwaliteitsvolle muziek." Daarbij gaf elke muziekkapel een individueel optreden van een vijftal minuten, typerend voor haar identiteit.

Naast muziek was er ook tijd voor het goede doel. Met de opbrengst van hun concerten en de verkoop van cd's steunen de militaire muziekkapellen namelijk de vijf door Defensie erkende vzw's. "Het leek ons gepast om tijdens deze ceremonie die cheques te overhandigen", ging majoor Goyvaerts verder. "Dankzij de inbreng van alle medewerkers van de koninklijke muziekkappellen kunnen we ook dit jaar bijdragen aan de sociale projecten en werking van die verenigingen, voor een bedrag van net geen 19.000 euro."

Majoor Goyvaerts, die in januari niet enkel de muziekkapellen, maar ook Defensie verlaat, had tijdens zijn afscheidsspeech ook aandacht voor de toekomst van de muziekkapellen. "Omwille van een aantal pensioneringen in kritieke functies wordt vanaf 2019 de huidige structuur met drie kapellen onhoudbaar. De volgende twee jaar zullen we dus onze toekomstige structuur moeten uitwerken en meteen ook invoeren. Laat ons er daarnaast over waken dat we ook in de toekomst nog met voldoening en artistieke uitdagingen kunnen werken. Daarbij moeten we ons niet beperken tot militaire marsen en hymnes. Dat zou werkelijk al te jammer zijn."