Militaire sporters in de bloemetjes gezet

Bij de 10 Groep Communicatie- en Informatiesystemen werden op 29 maart de prijzen voor de wisselbeker CHOD 2016 uitgedeeld. De winnaars kregen hun trofee uit handen van de chef Defensie (CHOD), generaal Marc Compernol, die voor deze speciale gelegenheid zelf naar Leopoldsburg was gekomen.

De wisselbeker CHOD beloont de eenheden die in het voorbije jaar het best voor de dag kwamen tijdens de nationale militaire sportwedstrijden. Om de competitie spannender te maken, verdween vorig jaar de categorie 'middelgrote eenheden' en bleven er nog twee over: kleine eenheden (tot 300 manschappen) en grote eenheden (meer dan 300 manschappen).

Succesvol 2016

De topsporters van Defensie deden het goed in 2016, vertelt majoor Frank Adam van het stafdepartement Operaties en Training. "We mogen trots zijn op onze sporters. Er namen bijvoorbeeld vijf militairen deel aan de Olympische Spelen in Rio." Ook in de niet-Olympische sporten deden de sporters van Defensie het goed. "Denk maar aan onze parachuteploeg. Zij werden opnieuw wereldkampioen en wonnen eigenlijk alles in hun discipline."

De trofee van Sportverdienste was weggelegd voor adjudant Ben Gielen van het Bataljon Bevrijding – 5 Linie. "Met zijn jarenlange inzet is hij als PTI (sportinstructeur) een voorbeeld en houdt hij zijn eenheid topfit. Een goed voorbeeld is zijn musculator parcours. Na een proefperiode in zijn eigen eenheid is dat overal bij de Landcomponent overgenomen", aldus majoor Adam.

BMX-ster Elke Vanhoof van de 10 Groep CIS leverde als elitesporter de Sportprestatie van het Jaar. Haar prijs komt er na een succesvol jaar waarin ze opnieuw Belgische kampioene werd en zesde op de Olympische Spelen in Rio. Nieuw dit jaar is de trofee voor Sportprestatie van het Jaar bij de niet-elitesporters. Korporaal-chef Mehdi Douib kreeg de eer als eerste laureaat in deze categorie.

De winnaars zijn:

Grote eenheden

Koninklijke Militaire School 3 Bataljon Parachutisten Bataljon Bevrijding – 5 Linie

Kleine eenheden