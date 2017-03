Marine rekruteert volop

Na Sail to your dream op woensdag, stond op vrijdag 3 maart alweer een rekruteringsevenement op de kalender bij de Marinecomponent. Potentiële kandidaten kregen de kans een dag mee op zee te gaan.

Net als de andere Defensiecomponenten doet ook de marine dit jaar weer inspanningen om jongeren te rekruteren. Daarvoor organiseert ze enkele keren per jaar gespecialiseerde informatiedagen en vaardagen op zee.

Iedere eerste woensdag van de maand organiseert het Gespecialiseerd Informatiecentrum (GIC) op de marinebasis van Zeebrugge zijn GIC-dag. Daarop kunnen potentiële kandidaten kennismaken met de basis, de schepen, het materiaal en nog veel meer. Daarvoor zijn de GIC-dagen beter geschikt dan meer grootschalige evenementen zoals Sail to your dream.

Tijdens de GIC-dagen krijgen de jongeren de tijd om rustig kennis te maken met bemanningsleden. Ze kunnen hen vragen stellen over alle aspecten van het marineleven. Ook de duikschool, het museum, de hyperbare kamers en de faciliteiten van het 1 Element voor Medische Interventie ontvangen dan jongeren met interesse voor verpleegkunde of een job als duiker of ontmijner.

Deelnemers van wie de interesse tijdens de GIC-dagen pas goed gewekt is, kunnen zich inschrijven voor een vaardag op zee. Dit keer konden ze inschepen op de mijnenjager Lobelia. Daarop zien ze de bemanning echt aan het werk, wat weer aanleiding geeft tot nieuwe vragen. De hele dag staan het commando en de bemanning van het schip ter beschikking om vragen te beantwoorden.

Mogelijke kandidaten informeren is dus het hoofddoel van deze info- en vaardagen. Daar lijkt de Marinecomponent goed in te slagen. Enkele aanwezigen bevinden zich intussen al in verschillende stadia van de ingangstesten en getuigen dat deze dagen hen extra gemotiveerd hebben.