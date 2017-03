Luchtverkeersleiders, nieuwe stijl

De Luchtcomponent werkt aan de ontwikkeling van een snel inzetbare capaciteit luchtverkeersleiders, ofwel Deployable Air Traffic Management. Tot nu toe hebben twaalf tactical air traffic controllers zich gekwalificeerd. Twee van hen namen van 5 tot 17 maart deel aan de oefening Real Thaw in Portugal.

De tactische luchtverkeersleiders zorgen voor de veiligheid van landingsbanen op plaatsen waar geen reguliere verkeersleiding aanwezig is. "Tijdens operaties gebruiken onze vliegtuigen bijvoorbeeld vaak banen die in onbruik zijn geraakt", legt luitenant Vincent Van Den Spiegel uit. "Of er is helemaal geen baan."

Op die tactische landingszones doen de tactische luchtverkeersleiders de initiële verkenning: ze meten alle afstanden op, kijken of er obstakels zijn en meten de weersomstandigheden. "Zo kunnen we bepalen of de piste bruikbaar is. We plaatsen dan visuele herkenningspunten, zodat de piloten zowel overdag als 's nachts kunnen landen. Tijdens de landing en het opstijgen staan we via de radio in contact met de piloten."

Tot nu toe zorgen de pathfinders voor de verovering en beveiliging van een tactische landingszone. De luchtverkeerleiders hebben echter meer ervaring in het werken in een druk luchtruim. De pathfinders en het Air Traffic Control Centre (ATCC) bekijken nu samen hoe ze in de toekomst meer geïntegreerd kunnen samenwerken.