Luchtcomponent zoekt technisch geschoolde jongeren

In de kleine en competitieve luchtvaartwereld is de Luchtcomponent een belangrijke werkgever voor technisch geschoold personeel. Daarom stapt ze nu zelf naar jongeren in het technisch onderwijs. Op 22 december volgt de eerste wervingsdag van het nieuwe project 'We fly to your dream' in het Provinciaal Technisch Instituut van Eeklo.

'We fly to your dream' is de naam van de nieuwe rondreizende tentoonstelling van de Luchtcomponent. Die wil jongens en meisjes warm maken voor een technisch-militaire loopbaan. Op de tentoonstelling zie je welke toestellen en technieken de Luchtcomponent vandaag gebruikt en hoe belangrijk het technisch personeel daarbij is.

Deze editie richt zich in de eerste plaats op jongeren uit Oost- en West-Vlaanderen. De provincie Oost-Vlaanderen en de technische instituten in de provincie werken mee aan dit project.

De tentoonstelling is tijdens het weekend toegankelijk voor iedereen. Op vrijdag 16 december is er zelfs een nocturne van 18.00 tot 22.00 uur. Zondag 18 december is ze open van 10.00 tot 17.00 uur.

Het hoogtepunt is de rekruteringsdag op 22 december. Die dag kunnen studenten van het technisch onderwijs zich informeren over een job in de luchtvaart.

Bij het Provinciaal Technisch Instituut in Eeklo zullen omstreeks 9.20 uur twee militaire helikopters landen: een Sea King UH-3 en de hypermoderne Caiman NH90. Op de landingsplek zal ook een Panther-brandweerwagen aanwezig zijn, een van de sterkste van ons land. Bovendien zullen enthousiaste technici er meer vertellen over hun eigen ervaringen in de luchtvaartsector.

'We fly to your dream': op 22 december van 9 tot 17 uur in het Provinciaal Technisch Instituut (Roze 13, 9900 Eeklo).