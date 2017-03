Luchtcomponent rekruteert op ‘We Fly To Your Dream’

Het Provinciaal Technisch Instituut van Eeklo leek op 22 december even omgetoverd tot een helikopterbasis. Op het voetbalveld landde een NH-90 Caiman; de aftrap voor het nieuwe rekruteringsproject van de Luchtcomponent.

‘We Fly To Your Dream’, zo heet de campagne waarmee de Luchtcomponent vooral technisch geschoolde jongeren wil aantrekken. Dat pakken ze aan de bron aan: door zichzelf in technische scholen te gaan aanprijzen. De provincie Oost-Vlaanderen en de technische instituten in die provincie zegden hun steun toe aan het nieuwe rekruteringsproject.

De eerste presentatieperiode vond van 12 tot 22 december plaats in het Provinciaal Technisch Instituut van Eeklo. Meer dan duizend leerlingen uit verschillende scholen bezochten hier de tentoonstelling en infostands, in de aanloop naar de eigenlijke rekruteringsdag op 22 december.

Het hoofddoel is om jongeren warm te maken voor een militaire carrière bij de Luchtcomponent. Het project legt de nadruk op vacatures voor piloten, luchtverkeersleiders, elektronica-specialisten, straalmotortechnici, brandweermannen, … Omdat er in die functies stilaan een tekort zal ontstaan, is er immers nood aan nieuw, technisch geschoold bloed.

