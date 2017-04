Leeuwen terug in Ieper

Tussen de beide wereldoorlogen bewaakten twee stenen leeuwen de Menenpoort in Ieper. Nadat de stad ze in 1936 aan Australië schonk, keren ze nu weer even terug.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden rond Ieper vijf grote veldslagen uitgevochten. Bij de Slag om Passendale sneuvelden in 1917 op vijf maanden tijd tienduizenden soldaten in de Ieperboog of Ypres Salient, een vooruitstekend stuk in de frontlijn waar de gevechten het hevigst waren. Voor de troepen van het Gemenebest, waaronder het Australian and New Zealand Army Corps (ANZAC) was de Menenpoort het vertrekpunt van hun tocht naar het front.

In 1924 huldigde Ieper het indrukwekkende monument in. Ervoor kwamen twee stenen leeuwen met het wapenschild van Ieper en België, die sinds 1822 aan de trap van de lakenhallen stonden. In 1936 schonk de stad de twee leeuwen als gebaar van vriendschap en erkentelijkheid aan de Australische regering. Jarenlang stonden de beelden vervolgens als schildwachten te kijk voor iedereen die in de Australische hoofdstad Canberra het Australian War Memorial betrad. Voor de herdenkingen rond honderd jaar Grote Oorlog besloten de Belgische en Australische regering om de stenen leeuwen tijdelijk terug naar de Menenpoort te brengen.

Vandaag, 3 april, komen de beelden aan op het militair vliegveld van Melsbroek. Morgen zal het 29 Bataljon Logistiek ze naar Ieper vervoeren. Op 11 april worden de leeuwen opnieuw aan de Menenpoort geplaatst en op 24 april is er ’s avonds een officiële plechtigheid.