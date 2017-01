Laatste voorbereidingen voor kandidaat-onderofficieren

De nieuwe lichting kandidaat-onderofficieren en -officieren van de Koninklijke School voor Onderofficieren (KSOO) zit momenteel in de laatste rechte lijn van de eerste fase van de militaire opleiding. Van 9 tot 19 januari oefenen ze in Elsenborn, Brustem en Leopoldsburg alle technieken en tactieken die ze tijdens hun eerste twee maanden als militair leerden.

Het toekomstige kader van Defensie bereidt zich tijdens het kamp voor op de examens van de militaire initiatiefase. Tijdens die fase ligt de focus op de individuele militaire technieken of hoe je als militair op bepaalde situaties moet reageren.

Kaartlezen, hoe reageren wanneer je onder vuur valt, je beveiligen tegen chemische, biologische, radiologische en nucleaire dreigingen: het zijn maar enkele van de basiszaken die een militair moet kunnen. Tien dagen lang worden de toekomstige officieren en onderofficieren in die materie ondergedompeld.

De dagen zijn lang en zwaar voor de kandidaten. Ze zijn voortdurend fysiek in de weer en vaak krijgen ze ook ’s nachts niet veel tijd om te rusten. Ook de vermoeidheid is immers een deel van de training.

Waar er leerlingen zijn, zijn er ook kaderleden die de leerlingen opleiden. Een intensieve job, want ze brengen evenveel tijd door op het terrein als de militairen die ze opleiden. Dat heeft ook zijn voordelen, zegt eerste sergeant Kris Honings, een van de kaderleden van de KSOO.

“Wanneer de leerlingen hier voor het eerst binnenkomen, weten ze helemaal niets van het militaire leven. Zes maanden later lever je echte militairen af aan de wapenscholen of aan de eenheden. Dat is leuk om te zien.”