Laatste voorbereidingen voor 3 Para

Bij het 3 Bataljon Parachutisten bereiden 96 militairen zich voor om naar Mali te vertrekken. Daar gaan ze hun collega's aflossen. Op 22 februari 2017 vormden de bossen van Tielen het toneel van hun syntheseoefening.

De focus van die laatste grote herhalingsoefening lag op counter-IED: geïmproviseerde ontploffingstuigen detecteren en er gepast op reageren. In Mali zal het immers hun hoofdopdracht zijn om de veiligheid te verzekeren van het trainingskamp in Koulikoro en de wegtransporten van en naar de hoofdstad Bamako. Tijdens die opdrachten vormen IED het belangrijkste gevaar.

Sinds eind 2016 zit al een detachement van 3 Para in Mali. De hoofdmoot van die manschappen wordt begin april afgelost. Een deel van de staf blijft de volle zes maanden ter plekke.

Dankzij de verdeling van de opdracht in twee maal drie maanden kan het bataljon meer jonge militairen buitenlandse ervaring laten opdoen. Door de doorlopende bewakingsopdracht in eigen land (operatie Vigilant Guardian) schiet dat er een beetje bij in.

"Dat is niet onbelangrijk voor de motivatie", licht Ruben toe. Hij vertrekt met het volgende detachement op zijn eerste echt lange opdracht. "We worden ook opgeleid voor bewakingsopdrachten zoals in Brussel, maar dat is niet onze enige taak. Nu hebben we de kans om in een ander decor een ander soort training in de praktijk te brengen. Ik kijk er echt naar uit!"