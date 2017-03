Koninklijke School voor Onderofficieren opent zijn deuren

Dit weekend kunnen jongeren die onderofficier willen worden een bezoek brengen aan de campus Saffraanberg. Ze zullen daar op de Open Campus Day een eerste keer kunnen kennismaken met de vier componenten van Defensie en de specifieke werking van een militaire school.

Jongeren die al een diploma secundair onderwijs hebben, of dit in 2017 zullen behalen, zijn welkom op de Koninklijke School voor Onderofficieren (KSOO). "Jongeren die houden van een uitdaging, kunnen bij ons terecht voor een technische of niet-technische vorming tot onderofficier", vertelt kapitein Siri Empereur van de KSOO. "We geven hen op deze Open Campus Day alle uitleg over de wervingsprocedure en de vele mogelijkheden van een loopbaan bij Defensie. Solliciteren kunnen ze tot 18 april."

De geïnteresseerden kunnen op 12 maart tussen 10.00 en 18.00 uur een bezoek brengen aan de campus. De vier componenten van Defensie zullen hun functies voor hen in de kijker zetten. "De deelnemers kunnen verschillende demonstraties, militaire voertuigen en materieel bezichtigen. Ze kunnen ook al eens kennis maken met de militaire onderrichters, burgerleerkrachten en kandidaten die momenteel een vorming krijgen."

Voor meer informatie, bezoek ook de website van de campus Saffraanberg.