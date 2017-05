Koning bezoekt Belgische militairen in Litouwen

Koning Filip heeft op 4 mei een bezoek gebracht aan de honderdtal Belgische militairen die momenteel werkzaam zijn in Litouwen. Zij nemen er deel aan de NATO battlegroupenhanced Forward Presence (eFP).

De Koning werd in de militaire basis van Rukla verwelkomd door een uitgebreide Litouwse, Duitse en Belgische delegatie. De chefs van de Litouwse, Duitse en Belgische Defensies tekenden present, alsook de Belgische minister van Defensie Steven Vandeput. Zelfs de Litouwse presidente Dalia Grybauskaitė was voor de gelegenheid naar Rukla afgezakt.

Na een korte kennismaking kreeg de koning een briefing over eFP en bezocht hij de slaapfaciliteiten van de Belgische militairen. Vervolgens verplaatste de delegatie zich naar een iets verder gelegen kamp, waar de militairen van het 18 Bataljon Logistiek samen met hun Duitse en Nederlandse collega’s verschillende demonstraties hielden van dagdagelijkse activiteiten. Zo sleepten ze een defect rupsvoertuig op een dieplader-vrachtwagen en toonden ze het publiek hoe ze ten velde voertuigen tanken met mobiele tankstations.

Op de top in Warschau van juli besliste de NAVO om multinationale Battlegroups te ontplooien in Litouwen, Estland, Letland en Polen. Zo’n honderd militairen van het 18 Bataljon Logistiek uit Leopoldsburg nemen op dit moment deel aan zo’n Battlegroup in Litouwen. Ze staan er in voor de logistieke ondersteuning van de 450 Duitse en 250 Nederlandse militairen.