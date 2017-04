Joint Warrior is gestart

Joint Warrior 2017, een van de grootste militaire oefeningen is gestart. De Marinecomponent zet drie schepen in.

Sinds 26 maart en nog tot 6 april loopt in Noord-Schotland de tweejaarlijkse oefening Joint Warrior. België zet drie schepen in. Het fregat Louise-Marie werkt bij de Standing NATO Maritime Group 1 als onderzeebootjager, de Godetia opereert als logistiek steunplatform en de Primula als mijnenjager. Bovendien is er zowel op de Godetia als op de Primula een VSW-team (very shallow water) ingescheept. Zij ondersteunen de bemanning door in kust- en havenzones mijnen op te sporen.

Het marinegedeelte wordt gecoördineerd vanuit de Britse marinebasis Clyde in Faslane. Tijdens de oefening zal de Britse marine voor het eerst een aantal cyberaanvallen uitvoeren op diverse navigatie -en afweersystemen als extra test voor de ingezette vloot. Die bestaat uit meer dan vijftig schepen uit België, Denemarken, Estland, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Noorwegen, Zweden, Spanje, de Verenigde Staten en de organisator Groot-Brittannië.

Naast de oefeningen op zee zullen paratroepen een hele reeks landingen uitvoeren. Daarvoor worden niet minder dan 13.000 manschappen ingezet. De landen de operaties niet alleen gezamenlijk uit, de oefening dient ook om extra te testen hoe goed ze operationeel kunnen samenwerken. Ook hier bewijst de Belgische marine haar inzetbaarheid en flexibiliteit.