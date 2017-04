Ieperse leeuwen komen terug thuis

Na 81 jaar bewaken leeuwen opnieuw de Menenpoort in Ieper. Tijdens een indrukwekkende ceremonie met honderden toeschouwers en genodigden werden de leeuwen op hun oorspronkelijke plaats ingehuldigd. Op 11 november van dit jaar keren ze terug naar Australië.

De terugkeer van de leeuwen onderstreept de band tussen Australië en Ieper. Dit is een van de belangrijkste inspanningen van de Australische regering tijdens herdenking van de honderd jaar Eerste Wereldoorlog.

De ceremonie kon dan ook op heel wat nationale en internationale belangstelling rekenen. Talrijke politieke en militaire afgevaardigden uit onder meer Australië en Nieuw-Zeeland zakten speciaal naar Ieper af om de ceremonie bij te wonen. De Vlaamse viceminister-president Kris Peeters en de Australische minister van Veteranenzaken Dan Tehan onthulden samen een van beide beelden.

De geschiedenis van de leeuwen gaat terug tot 1822, toen de kalkstenen beelden verschenen aan de trap van de Ieperse Lakenhalle. Midden negentiende eeuw verhuisden ze naar de Menenpoort, waar ze aan weerszijden hun plaats vonden. De Menenpoort was toen niet meer dan een van de twee openingen in de vesten van de versterkte middeleeuwse binnenstad.

Symbolische waarde

Tijdens de Eerste Wereldoorlog trokken de geallieerde soldaten door de Menenpoort naar het front. “De leeuwen hielden zeker tot 1916 de wacht aan de poort”, aldus Dominiek Dendooven, historicus voor het In Flanders Fields Museum. “Nadien zijn ze niet meer op de foto’s te zien en zijn ze waarschijnlijk door de explosies in de stadsgracht beland. Pas na de oorlog duiken ze weer op.”

Omwille van de vele duizenden Australische soldaten die langs de Menenpoort naar het front trokken, kenden de leeuwen vooral voor hen een grote symbolische waarde. Toen in 1936 het Australian War Memorial in Canberra werd opgericht, vroeg de Australische regering aan Ieper de beelden af staan. Nog datzelfde jaar werden de zwaar beschadigde beelden overgebracht. In 1985 werden de leeuwen gerestaureerd en sinds 11 november 1993 houden ze de wacht aan het graf van de Onbekende Soldaat in Canberra.