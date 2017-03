Iconische stewardess ontmoet militair die haar redde

Een jaar na de aanslagen van 22 maart is de Indiase stewardess Nidhi Chaphekar terug in ons land. Haar foto, gewond op een bank op de luchthaven van Zaventem, ging vlak na de aanslagen de wereld rond. Op 27 maart ontmoette ze in Heverlee eerste sergeant Paul-Henri, de militair die haar vlak na de tweede ontploffing te hulp kwam. "Zonder hem en zonder de mensen van Defensie stond ik hier nu niet."

"Nu heb ik toch wat stress", zegt Paul-Henri terwijl hij wacht op de aankomst van Nidhi Chaphekar. De eerste sergeant van het Bataljon Jagers te Paard (ISTAR) was op 22 maart een van de 28 militairen in Brussels Airport. "Ik stond aan de andere kant van de luchthaven. Na de eerste knal dachten mijn collega en ik niet aan een aanslag. Maar na de tweede knal was de ernst snel duidelijk en schoten we direct in actie."

"Ik voelde mijn benen niet meer"

Het weerzien tussen Nidhi en Paul-Henri is heel hartelijk en al snel delen beide herinneringen. "Toen de eerste bom ontplofte, dacht ik ook niet aan een aanslag", begint Nidhi haar verhaal. "Ik zag wel iedereen in paniek weglopen en deed dus hetzelfde. Toen ik een hoek omging, ontplofte echter de tweede bom. Die explosie slingerde mij enkele meters verder. Toen ik weer bij bewustzijn kwam, heb ik om hulp geroepen, want ik voelde mijn benen niet meer."

Op dat moment arriveerde Paul-Henri in de vertrekhal. "Ik kwam eerst bij een andere gewonde die ik naar de muur versleepte", doet Paul-Henri zijn verhaal. "Zo probeerde ik hem toch een beetje beschutting te bieden in het geval er nog iets zou gebeuren. Toen kwam ik bij Nidhi terecht en hielp haar tot aan het bankje. Alles ging heel snel en ik ging meteen verder om andere gewonden te helpen."

Nieuwe operatie

Nidhi herinnert zich het moment dat Paul-Henri bij haar kwam nog zeer goed. "Hij ondersteunde mij en hield tegelijkertijd zijn wapen vast om klaar te zijn als er iets gebeurde. Ik vroeg hem om mij rechtop op het bankje te zetten." Nidhi wist dat ze daar waarschijnlijk sneller opgemerkt en dus ook verzorgd zou worden. In totaal lag ze 45 dagen lang in een Belgisch ziekenhuis waarvan 22 dagen in een kunstmatige coma.

Een jaar later is Nidhi nog niet volledig hersteld. "In mijn rechtervoet hebben de dokters nog enkele stukken metaal gevonden. Die moet ik laten verwijderen als ik terug thuis kom." Ook draagt ze nog altijd handschoenen om haar verbrande handen te beschermen. Toch staat deze sterke vrouw vandaag heel positief in het leven.

"Ik ben de militairen en de mensen van België ongelooflijk dankbaar voor de manier waarop zij hun hart getoond hebben. Ik schrijf momenteel een boek en daarom wil ik iedereen ontmoeten die mij toen geholpen heeft. Dankzij de inspanningen van Paul-Henri en de andere militairen kan ik hier vandaag zijn en al deze prachtige mensen ontmoeten."