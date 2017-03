Hercules steunt Belgian Beast

Twee C-130 Hercules transportvliegtuigen en hun bemanningen leveren in de Verenigde Staten drie weken lang steun aan parachutisten uit verschillende eenheden. Tijdens de oefening Belgian Beast trainen zij in de stad Yuma, vlakbij de grens met Mexico, tactische luchtinfiltraties of parachutesprongen boven vijandelijk gebied.

De rol van de twee transportvliegtuigen bestaat voornamelijk uit het droppen van parachutisten en materieel. "Dit kan zowel vanop lage als grote hoogte en zowel met als zonder extra zuurstof", legt de boordcommandant van een van C-130's uit. "Na de dropping kunnen we hen ook bevoorraden of weer oppikken in de woestijn, zowel overdag als 's nachts."

Het beschikbare luchtruim in Yuma is zo uitgestrekt dat het niet alleen voor de paracommando's, maar ook voor de bemanningen van de C-130's een ideale trainingslocatie is.

"Hier kunnen we bijvoorbeeld materiaal vanop grote hoogte droppen, iets wat in België onmogelijk is. De dropzones zijn zo uitgestrekt en verlaten dat er nauwelijks iets kan mislopen. Na de drops vullen we onze tijd met onze eigen mensen te trainen", geeft de boordcommandant nog mee. "Dat kan gaan van vliegen op lage hoogte, over landen op korte pistes in de woestijn tot nachtvluchten."

De omgeving van Yuma gelijkt sterk op de operatiegebieden waar Defensie actief is. In zulke omstandigheden kunnen trainen, geeft deze oefening een enorme meerwaarde.