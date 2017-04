Hayabusa heerst ook indoor

Het skydiveteam van Defensie, Hayabusa, heeft zijn derde titel dit jaar gewonnen. In Groot-Brittannië eindigde het eerste op de Bedford World Challenge.

De Bedford World Challenge is de grootste indoor competitie van het jaar met 62 deelnemende teams van overal ter wereld. Het was een superspannende wedstrijd tussen onze Belgen en het Franse team Weembi Lille. Hayabusa stond in de voorlaatste ronde nog een punt achter Weembi, maar in de laatste ronde konden de Belgen de wedstrijd naar hun hand zetten. Met 331 punten heeft Hayabusa ook het hoogste puntentotaal in de geschiedenis van dit toernooi neergezet.

Het was een mooie afsluiter voor het indoorseizoen. Binnenkort zal HayaBusa zich voorbereiden op het militaire WK en de wereldbeker, beide in Duitsland.