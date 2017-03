Grootste scheepsramp in Belgische wateren herdacht

Dertig jaar geleden kapseisde het Britse ferryschip Herald of Free Enterprise vlak buiten de haven van Zeebrugge. Daarbij lieten 193 van de 539 opvarenden het leven en schreef de catastrofe meteen de trieste titel op zijn naam van grootste scheepsramp ooit in Belgische wateren. De slachtoffers van de ramp werden op 6 maart 2017 in Zeebrugge herdacht.

Onder andere de ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk Alison Rose en de gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé scheepten op maandagochtend 6 maart in op het patrouillevaartuig Pollux. Op de plaats waar de Herald of Free Enterprise zonk, legden ze bloemen in zee om de slachtoffers te herdenken. Iets verder deden twee voormalige duikers van Defensie hetzelfde vanuit een Sea King-helikopter. Zij hadden zelf meegeholpen bij de reddingsacties op de Herald.

Dat de herdenking van de ramp met de Herald of Free Enterprise vanop een marineschip gebeurde, is niet toevallig. Defensie had immers een groot aandeel bij de redding. De volledige marinebasis van Zeebrugge was gemobiliseerd om de overlevenden op te vangen. Die werden aan de lopende band binnengebracht door vissers-, bagger- en sleepboten.

De toen nog gloednieuwe mijnenjager M917 Crocus ging op vrijdagnacht langszij de Herald om met de reddingswerken te helpen. Zaterdag werd ook het marineschip Spa ingezet, om na te gaan wat er allemaal van het schip wegdreef. Het onderzoeksschip Belgica nam ondertussen waterstalen, aangezien er mogelijk gevaarlijke chemicaliën aan boord van de Herald waren, die in zee konden uitlopen.

Sea Kings van Defensie vlogen af en aan om reddingswerkers tot bij het schip te brengen en overlevenden van boord te halen. Ook veel van die reddingswerkers waren militairen: duiker-ontmijners werden gemobiliseerd om passagiers te redden en nadien de overledenen uit het schip te halen.

Na de herdenking op zee was er ook een ceremonie in Zeebrugge, bij de gedenksteen voor de slachtoffers van de Herald of Free Enterprise. De dag werd afgesloten met een academische zitting op de marinebasis van Zeebrugge.