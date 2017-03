“Gelijkwaardigheid tussen man en vrouw is belangrijker dan gelijkheid”

In 2015 werd luitenant-kolonel Katrien D'Hert de eerste vrouwelijke korpscommandant. De West-Vlaamse voert het bevel over het 18 Bataljon Logistiek in Leopoldsburg én zetelt als vicevoorzitter van het NATO Committee on Gender Perspectives. Reden genoeg dus om deze sterke vrouw vandaag, op Internationale Vrouwendag, even in de kijker te zetten.

Het verhaal van luitenant-kolonelD'Hert bij Defensie begint al vroeg. "Ik zat nog in het middelbaar toen ik de knoop doorhakte en zei: ik wil officier worden. Wat mij het meest aansprak is de veelzijdigheid van de job: de combinatie van het academische, sportieve en militaire. Daar komt natuurlijk nog eens bij dat je aan een carrière kan werken. Het is dus een job met vele uitdagingen."

Gelijkwaardigheid

Acht procent van het personeel bij Defensie is vrouwelijk. "Er wordt vaak gezegd dat Defensie een afspiegeling van de maatschappij moet zijn. Voor mij hoeft dit niet, gelijkwaardigheid tussen man en vrouw vind ik veel belangrijker."

Mannen en vrouwen hebben hun eigen troeven om het militaire apparaat vooruit te helpen. Net daar ligt volgens luitenant-kolonel D'Hert de kracht van die gelijkwaardigheid. "Bij Defensie staan nu alle functies open voor vrouwen. Net zoals in de burgerwereld zijn er functies waarin mannen of vrouwen zich beter voelen. Zolang er gelijkwaardige kansen zijn, is het aan de persoon om hiervan gebruik te maken."

Rol van de NAVO

Op het vlak van die gelijkwaardigheid bewandelt de Belgische Defensie momenteel een gulden middenweg. Zo verduidelijkt luitenant-kolonel D'Hert: "Het is logisch dat zoiets op verschillende snelheden loopt, dat wordt ook duidelijk bij het NATO Committee on Gender Perspectives (NCGP). Zweden, Noorwegen of Australië zijn hierin zowat de voorlopers. In België zijn er nog wat horden te overwinnen, maar het is belangrijker dat proces zijn tijd te geven. De juiste persoon op de juiste plaats primeert boven het geslacht."

Na drie jaar als Belgisch vertegenwoordiger bij het NCGP is luitenant-kolonel D'Hert nu vicevoorzitter. Vanaf juni 2017 zal ze het voorzitterschap overnemen, in navolging van kolonel Annicq Bergmans. Zij was tussen 2008 en 2009 de eerste Belgische voorzitster van het NCGP. 'Het NAVO comité heeft een adviserende rol over alle zaken aangaande resolutie 1325 van de VN-veiligheidsraad over vrouwen, vrede en veiligheid. Kolonel Bergmans heeft heel wat baanbrekend werk verricht. Het is een hele eer om die taak nu op mij te nemen en ik hoop zowel op Belgisch als internationaal niveau een rol te spelen."

Op Belgisch niveau speelt luitenant-kolonel D'Hert alleszins al een voorbeeldrol. "Ik ben nu de eerste vrouwelijke korpscommandant bij de logistiek. Ik hoop dus wel een voorbeeld te zijn voor andere vrouwen. Gewoon door mijn ding te doen en door mijn job zo goed mogelijk uit te voeren. Net als mijn andere collega's natuurlijk."

Als laatste boodschap geeft ze nog het volgende mee aan vrouwen die de stap naar Defensie willen zetten: "Als je graag een uitdaging aangaat en je wilt werken, kan ik alleen maar zeggen: kom bij Defensie. Het is een veelzijdige, uitdagende job en er zijn voldoende doorgroeimogelijkheden. Iedereen krijg de kans om zijn weg te vinden."