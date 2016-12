Fregat Louise-Marie keert terug

Het Belgische fregat Louise-Marie is op vrijdag 16 december vanuit Catania in Sicilië terug naar zijn thuisbasis in Zeebrugge vertrokken. Een maand lang nam het deel aan operatie Sophia, waarmee de Europese Unie de mensensmokkel op de Middellandse Zee een halt wil toeroepen en verder verlies van mensenlevens op zee wil voorkomen.

Om de bemanning voor haar succesvolle missie te bedanken, bezocht de chef Defensie, generaal Marc Compernol, op 16 december het fregat. Dat deed hij samen met onder andere de kabinetschef van de Minister van Defensie, luitenant-generaal Claude Van de Voorde, en met divisieadmiraal Wim Robberecht, de commandant van de Marinecomponent. Tijdens hun bezoek decoreerden ze de bemanning voor de succesvolle uitvoering van hun missie.

Van een succesvolle operatie kunnen we zeker spreken. De Louise-Marie kwam op 16 november in de operatiezone aan. Daar heeft het fregat gedurende een maand onder andere 35 helikoptervluchten laten uitvoeren, gaf het 19 keer informatie door aan het commandoschip van de operatie en voerde het 2 reddingsoperaties uit, waarbij het 172 migranten redde.

"Die hebben bij ons aan boord droge kleren en voeding gekregen", zegt Raf De Bode, commandant van de Louise-Marie. "We hebben ze vervolgens naar de haven van Palermo gebracht. Daar hebben we hen overgeleverd aan de Italiaanse migratieautoriteiten."

De Louise-Marie komt op 23 december terug aan in België. Net op tijd dus voor de bemanning om de kerstdagen thuis door te brengen. Veel tijd om uit te blazen krijgen ze echter niet. Begin volgend jaar vertrekken ze alweer naar de Noorse wateren, waar ze ingezet worden met het permanente gevechtseskader van de NAVO, de Standing NATO Maritime Group 1. In juli vertrekken ze vervolgens opnieuw naar warmere oorden om opnieuw deel te nemen aan de operatie Sophia van de EU-vloot in de Middellandse Zee.