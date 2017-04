Europese trainingsteams toeren in Mali

In de Malinese stad Ségou, zo'n tweehonderd kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Bamako, vinden we een tiental Europese militairen. Twaalf weken lang, van 13 februari tot 28 april, leiden ze hier Malinese instructeurs op en geven ze leiderschaps- en stafcursussen aan militairen uit de regio. Ze krijgen daarbij bescherming van vijftig Spaanse militairen.

Sinds vorig jaar vertrekken vanuit de Malinese hoofdstad Bamako en Koulikoro kleine werkgroepen van Europese trainers en adviseurs. In de Malinese militaire regio's gaan die Combined Mobile Advisory Training Taskforces of CMATT's de plaatselijke eenheden opleiden.

In februari 2013 startte het eerste mandaat van de European Union Training Mission (EUTM) in Mali. De hogere officieren kregen advies in de hoofdstad Bamako, terwijl de tactische trainingen plaatsvonden in het EUTM-trainingscenter in Koulikoro.Ook tijdens het tweede mandaat bleef die gecentraliseerde aanpak nog behouden.

Sinds maart 2016 heeft de Europese Raad het mandaatgebied van de EUTM Mali uitgebreid met ook meer noordelijk gelegen steden zoals Gao en Timboektoe. Tegelijk pakken ze de trainingen anders aan, meer gedecentraliseerd.

"Onze mobiele teams voor training en advies werpen zeker vruchten af", meent brigadegeneraal Peter Devogelaere, commandant van de EUTM Mali. "We hebben het Malinese leger geholpen om hun technieken, tactieken en procedures te verbeteren en aan te passen in de strijd tegen geïmproviseerde springtuigen. Ook wat betreft de planning en voorbereiding van operaties hebben we een impact."