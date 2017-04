Eerste Belgische parachutesprong in Mali

Belgische instructeurs hebben op 7, 8 en 9 april een opfrissingscursus parachutespringen gegeven aan zo’n dertig Malinese militairen. Ook tachtig Belgische militairen profiteerden van de aanwezigheid van een Belgisch C130-vliegtuig om zelf te springen.

De Belgische instructeurs nemen in Mali deel aan de Europese EUTM-trainingsmissie, om het leger te helpen opleiden.Meestal geven ze militaire basiscursussen en opleidingen voor instructeurs. Van tijd tot tijd geven sommige coalitielanden ook meer specifieke cursussen.

In Ségou organiseert het Spaanse leger bijvoorbeeld een cursus rivieren overschrijden. In dezelfde context geven de Belgen een heropfrissing parachutespringen aan het Malinese 33ste Regiment Parachutisten. Die cursus kon niet vroeg genoeg komen.

“Voor de meeste Malinezen waarmee we tijdens deze trainingsperiode samenwerken, is het al even geleden dat ze nog gesprongen hebben”, aldus commandant Patrick Winnepenninckx, officier Operaties en Training van het 3 Bataljon Parachutisten. “Voor de parachutisten die met automatisch opening springen, is het toch al vier à vijf jaar geleden.”

Voor de Belgische militairen van het Hoofdkwartier Lichte Brigade en het 3 Bataljon Parachutistenis het de eerste keer dat ze in Mali springen. “De springprocedures zijn hier exact hetzelfde als in België,” gaat commandant Winnepenninckx verder, “zowel in het vliegtuig als tijdens de sprong. Het geeft natuurlijk wel een extra touch om in Mali te kunnen springen.”

Iedereen overleeft de sprong zonder incidenten. Een prestatie, want de landingszone ligt bezaaid met scherpe stenen en is door de droogte enorm hard. Maar zoals een van de parachutisten zegt: “Het is nog altijd beter dan beton!”