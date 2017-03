Een job die enkel Defensie kan aanbieden

Dreigingen en conflicten nemen steeds vaker ook een digitale vorm aan. Daarom rekruteert Defensie opnieuw elf burgerspecialisten in cyber security.

Analyseer je graag geavanceerde malware of gecompromitteerde toestellen en netwerken? Zoek je graag naar kwetsbaarheden in software of systemen en methoden om die te vermijden? Wil je meehelpen om onze militaire netwerken en wapensystemen te beschermen? Verdiep je je graag in de capaciteiten en kwetsbaarheden van onze tegenstanders? Solliciteer dan voor een van de nieuwe vacatures bij de cybercapaciteit van Defensie.

Afhankelijk van je profiel, de resultaten van de selectieproeven en je interesses kan je beginnen als cyber security expert of cyber risk prevention expert, een uitdagende job waarbij je onmiddellijk aan de slag gaat bij onze operationele secties, afgewisseld met externe cursussen en training op de werkvloer.

Solliciteren kan tot 29 maart op de site van Selor, het selectiebureau van de federale overheid. Daar vind je ook meer details over het profiel en de voorwaarden.