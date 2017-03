Derde Belgische generaal leidt Afrikamissie

Generaal-majoor Jean-Paul Deconinck werd op donderdag 2 maart aangeduid om vanaf midden maart de volgende commandant van Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) bij de United Nations te worden. Hij is daarmee de derde Belgische generaal die momenteel een commandofunctie uitvoert in Afrika.

Daarmee sluit generaal-majoor Deconinck zich aan bij twee andere Belgische generaals aan het hoofd van Afrikamissies. Brigadegeneraals Peter Devogelaere en Herman Ruys leiden momenteel de Europese trainingsmissies in respectievelijk Mali en de Centraal-Afrikaanse Republiek.

Sinds begin 2012 kampt het West-Afrikaanse land Mali met dreigingen van verschillende terroristische en verzetsgroeperingen, waaronder de West-Afrikaanse tak van Al-Qaida. Daarom gaf de VN-Veiligheidsraad in december 2012 groen licht voor een Afrikaansgeleide missie in Mali: de AFISMA (African-led International Support Mission in Mali).

Twee maanden later startte de Europese Unie een trainingsmissie (EUTM Mali) om het Malinese leger te versterken. Op 25 april 2013 richtte de VN-Veiligheidsraad de opvolger van de AFISMA op: de MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali).

Met de MINUSMA wil de VN het politieke proces in Mali ondersteunen en een aantal veiligheidstaken ondersteunen. Zo wil de missie de belangrijkste bevolkingscentra stabiliseren en het staatsgezag over heel het land helpen uitbreiden, het overgangsplan van de regering helpen uitvoeren en de mensenrechten bevorderen.

Op veiligheidsvlak moet de MINUSMA onder andere de Malinese bevolking en het VN-personeel beschermen en inspanningen ondersteunen om oorlogsmisdadigers te berechten. Daarnaast wil de MINUSMA de levering van noodhulp ondersteunen en het cultureel erfgoed van Mali helpen beschermen.

Om die opdracht te volbrengen, heeft de MINUSMA al meer dan 15.000 personeelsleden (militairen en burgers) uit 53 landen ingezet. België levert nu dus de force commander.