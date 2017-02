Defensiescholen openen de deuren

Wat krijg je tijdens de opleiding tot militair voorgeschoteld? In maart kan je het zelf ontdekken. De Koninklijke School voor Onderofficieren in Sint-Truiden en de Koninklijke Militaire School in Brussel openen op 12 en 19 maart hun deuren voor alle geïnteresseerden.

Net buiten Sint-Truiden, op de campus Saffraanberg, ligt de Koninklijke School voor Onderofficieren. Hier kan je op zondag 12 maart kennismaken met het militaire beroep en de vorming tot onderofficier. Van 10.00 tot 18.00 uur kan je hier demonstraties van militaire activiteiten bekijken, een bivakzone bezoeken, apparatuur uittesten en meerijden in voertuigen. Leerling-onderofficieren en specialisten terzake zullen al je vragen beantwoorden over de opleiding en het militaire beroep.

Vlakbij het Jubelpark in Brussel, aan de Koninklijke Militaire School, krijgen de toekomstige officieren van Defensie hun universitaire opleiding. Hier kan je op zondag 19 maart alle opleidingen ontdekken: master in de ingenieurswetenschappen, sociale en militaire wetenschappen, medische, nautische of industriële wetenschappen of de opleiding tot kandidaat-piloot of -luchtcontroleur. Je kan de aula’s, laboratoria en sportinstallaties op eigen ritme ontdekken of onder begeleiding van leerlingen. Zij beantwoorden ook al je vragen over de opleidingen en de toelatingsexamens.

Meer info?

Koninklijke School voor Onderofficieren

Koninklijke Militaire School

De volledige lijst van open vacatures bij Defensie vind je op onze jobsite.