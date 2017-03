Defensie zoekt 36 inspecteurs

Heb je een bachelordiploma en heb je de juiste feeling om inlichtingen te vergaren? De militaire inlichtingendienst werft inspecteurs aan om informatie in te winnen over personen, groeperingen, organisaties en evenementen. Solliciteren kan tot 24 april 2017.

De eigenlijke aanwerving gebeurt in het najaar van 2017. Na een stageperiode van twee jaar, kan je in statutair verband aangenomen worden.

"Dit beroep is echt gevarieerd", getuigt Roger D., sinds vier jaar inspecteur bij de afdeling Contra-Inmenging. "Je krijgt vaak buitenopdrachten en komt met uiteenlopende mensen in contact. Als inspecteur krijg je een bepaalde sector toegewezen. In dat gebied probeer je dan contacten uit te bouwen in een bepaald milieu."

Naast het veldwerk biedt de job van inspecteur nog andere voordelen. "De ene dag voer je een administratief onderzoek uit, de volgende dag neem je deel aan een vergadering rond extremisme en terrorisme. Zo houd je ook contact met collega's in andere diensten en departementen. Wekelijks contacteer ik ook mijn informant. Die verzamelt voor mij gerichte informatie in zijn milieu."

Een inspecteur kan zijn werk voor een groot deel zelf organiseren, maar blijft ook een teamspeler. "Ik moet ook kunnen reageren op dringende vragen van mijn onderzoekschef. Daarvoor kan ik terugvallen op mijn netwerk van contacten en collega's. Af en toe neem ik ook deel aan de schaduwploeg, een heel ander soort werk. Binnenkort kan ik met een ervaren collega mee naar een buitenlands operatiegebied. Hij zal me daar coachen in de kneepjes van het vak. En op een dag ben ik de ancien, die op zijn beurt een jonge collega onder zijn hoede neemt ..."

Meer details over de vacature van inspecteur vind je op de site van Selor, het selectiebureau van de federale overheid.