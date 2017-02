Defensie wil in aankoopprogramma luchttanker stappen

Minister van Defensie Steven Vandeput heeft op donderdag 16 februari een intentieverklaring getekend om in te stappen in een aankoopprogramma voor luchttankvliegtuigen. Dat Multi-Role Tanker Transport (MRTT)-vliegtuig zal in staat zijn om alle types van gevechtsvliegtuigen bij te tanken en biedt de mogelijkheid om de air-to-air-refueling-capaciteit te combineren met vervoer van passagiers en cargo.

Minister Vandeput tekende de verklaring tijdens de NAVO-vergadering voor defensieministers die op 15 en 16 februari doorging in het NAVO-hoofdkwartier in Brussel. Ook zijn Noorse en Duitse collega’s drukte tijdens de vergadering de intentie uit om in het Multinational Multi-Role Tanker Transport Fleet-programma te stappen. Dat programma werd in juli 2016 opgestart door Nederland en Luxemburg, die al een eerste order van twee toestellen hebben geplaatst.

Met dit nieuwe akkoord kunnen ook andere NAVO-landen in het programma stappen. De vloot kan daarbij uitgebreid worden tot acht toestellen. Defensie heeft in de periode 2024 – 2027 zo’n 300 miljoen investeringsmiddelen voorzien om in te stappen in het MRTT programma. De Belgische deelname komt overeen met duizend MRTT vlieguren per jaar.

Tijdens de vergadering werden nog andere knopen doorgehakt. Zo besliste Frankrijk om mee in te stappen in het renegade-akkoord. In maart 2015 kwamen de ministers van Defensie van Nederland, België en Luxemburg overeen dat ze de bewaking van burgervliegtuigen waarvan een terroristische dreiging uitgaat vanaf 1 januari 2017 volgens een beurtrol zullen uitvoeren. Met de instap van Frankrijk wordt het in de toekomst ook mogelijk voor Belgische en Nederlandse toestellen om een renegade-vliegtuig boven Frankrijk te volgen en het land voldoende tijd te geven om zelf jachtvliegtuigen in de lucht te krijgen.