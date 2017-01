Defensie stelt operaties 2017 voor

Op een persconferentie in het Kwartier Koningin Elisabeth in Evere heeft Defensie op 17 januari de operationele vooruitzichten voor 2017 voorgesteld aan de pers. De conferentie begon met een overzicht van de buitenlandse operaties van 2016 en niet te vergeten de inzet in eigen land.

Voor het komende jaar zal er weinig of niets veranderen aan de plaatsen waar Belgische detachementen ingezet zullen worden. Het enige nieuwe element is de opdracht Enhanced Forward Presence in de Baltische Staten. Daar zal België ongeveer 90 manschappen inzetten in een transportcompagnie. Verder neemt ons land ook deel aan de European Union Battle Group, goed voor ongeveer 270 militairen, in de eerste helft van 2017.

De belangrijkste opdrachten voor de Landcomponent blijven de inzet in Afghanistan, Irak, Mali, Congo en Litouwen. Verder zijn er nog, net als vorig jaar, kleine detachementen in Tunesië, Niger en Benin. Hoofdopdracht blijft het ondersteunen van lokale troepen, vooral wat de opleiding betreft. Ten slotte blijft er ook een klein detachement Belgen actief in Libanon voor de VN-waarnemingsopdracht UNTSO.

De Luchtcomponent blijft de beveiliging van het luchtruim boven de Baltische Staten mee verzekeren in de Enhanced Air Policing. Verder blijft ze haar opdrachten in de schoot van de coalitie tegen Daesh uitvoeren in Jordanië. De Belgische deelname in de lucht aan de strijd tegen terrorisme wordt nog vergroot door de Belgen aan boord van de AWACS-vliegtuigen die opereren boven de Middellandse Zee.

Nog in de Middellandse Zee blijft ons land deelnemen aan de operatie SOPHIA, tegen smokkel van mensen en wapens via die weg tussen Europa en Noord-Afrika. Daarnaast blijft onze Marinecomponent actief in de mijnenbestrijdingsopdrachten in de Noordzee en de Baltische Zee. In de Golf van Guinee steunde de Godetia vorig jaar de training van de betrokken kustwachten in de strijd tegen piraterij.