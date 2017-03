Defensie @ the movies

De volledige maand maart kan je mensen van de informatiecentra van Defensie terugvinden in de Kinepolis bioscoopcomplexen over heel het land. Op zaterdag 11 maart tekende Defensie present in de Kinepolis van Luik om mensen warm te maken voor een carrière bij Defensie en te antwoorden op hun vragen.

Luikse bioscoopgangers die op zaterdag 11 maart een filmpje wilden meepikken trokken waarschijnlijk grote ogen bij hun aankomst. Op de parking van de bioscoop werden ze namelijk begroet door een F-16 van Defensie. Ook militairen van de Luchtcomponent tekenden present om tekst en uitleg te geven bij het jachtvliegtuig.

Militairen van de Informatiecentra van Defensie stonden dan weer zowel op de parking als in de inkomsthal van de Kinepolis zelf paraat om te antwoorden op vragen van geïnteresseerden en hen warm te maken voor een carrière bij Defensie.

De informatiestanden van Defensie zijn nog tot 25 maart te bezoeken in de Belgische Kinepolis-zalen. Defensie was al aanwezig in de bioscopen van Brussel, Antwerpen en Brugge. Op zaterdag 18 maart is het de beurt aan Bergen en Braine-l'Alleud, op vrijdag 24 maart aan Hasselt en op zaterdag 25 maart bezoekt Defensie ten slotte de Kinepolis in Namen.